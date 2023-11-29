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Коммерческая недвижимость в Grad Korcula, Хорватия

3 объекта найдено
Другое 31 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Корчула, Хорватия
Другое 31 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
Комнаты 31
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается интересная недвижимость с фантастическим видом на море, расположенная в привлекате…
€2,15 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Коммерческая в cara, Хорватия
Коммерческая
cara, Хорватия
Площадь 16 000 м²
Корчула - Смоквица. Сельскохозяйственная земля - лес, 16.000м2, расположена вдоль дороги, в …
€225,000
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Производство 1 комната в Pupnat, Хорватия
Производство 1 комната
Pupnat, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Корчула, Рачишче, мы продаем бизнес-здание площадью 180 м2, похожее на маслобойню, на участк…
€150,000
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