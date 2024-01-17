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Коммерческая недвижимость в Opcina Solta, Хорватия

1 объект найдено
ОТЕЛЬ НА ОСТРОВЕ ШОЛТА, ХОРВАТИЯ. в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
ОТЕЛЬ НА ОСТРОВЕ ШОЛТА, ХОРВАТИЯ.
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Число комнат 15
Площадь 950 м²
На острове Шолта в южной части Хорватии, возле далматинского побережья адриатики в окружении…
€4,00 млн
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Velesdar Real Estate
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