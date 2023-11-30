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Коммерческая недвижимость в Паг, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческая 10 спален в Паг, Хорватия
Коммерческая 10 спален
Паг, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 597 м²
€1,27 млн
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