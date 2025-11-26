Жилой комплекс Апартаменты в Банско рядом с подъёмником

🏔 Апартаменты в Банско рядом с подъёмником | SPA-резиденция в горах | от 52 700 €
📍 Банско, Болгария
🚠 До подъёмника — около 350 метров
💰 Студии от 52 700 €
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📅 Сдача комплекса — 2026 год
Банско давно перестал быть только горнолыжным курортом. Сегодня сюда приезжают круглый год: зимой — за лыжами и сноубордом, летом — за горами, прогулками, чистым воздухом и спокойным ритмом жизни.
В продаже апартаменты в новом жилом комплексе Mountain SPA Residence — современном проекте рядом с подъёмником и всей курортной инфраструктурой.
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🏡 Актуальный вариант
Студия 30 м²
✔ 1 этаж
✔ готовая отделка
✔ удобная планировка
✔ подходит для отдыха и аренды
💰 Цена — 52 700 €
Также доступны квартиры с 1 и 2 спальнями, семейные апартаменты и пентхаусы.
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🏢 О комплексе
✔ закрытая территория
✔ современная архитектура
✔ парковка
✔ зоны отдыха для жителей
✔ профессиональное управление
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Для собственников предусмотрены:
🏊 SPA-комплекс
♨️ парные и wellness-зоны
💪 тренажёрный зал
🍷 ресторан
🌿 внутренний двор и лаунж-пространства
📍 Что рядом
✔ горнолыжный подъёмник — 350 м
✔ рестораны и кафе
✔ супермаркеты
✔ SPA и термальные комплексы
✔ центр Банско
✔ горы Пирин и туристические маршруты
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💳 Условия покупки
✔ бронь
✔ рассрочка от застройщика
✔ дистанционное оформление
🔥 при 100% оплате бонусы и подарки от застройщика - скидки, гарантированная доходность
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📈 Почему этот вариант интересен
• один из самых популярных курортов Болгарии
• высокий спрос на аренду в сезон
• недвижимость у подъёмника всегда востребована
• стоимость входа заметно ниже, чем на многих европейских курортах
• возможность совмещать отдых и получение дохода от аренды
🤝 Полное сопровождение сделки: подбор объекта, проверка документов, дистанционная покупка и помощь с дальнейшей арендой.
📞 Напишите или позвоните — отправлю актуальные планировки, цены и расскажу, какие варианты сейчас доступны.