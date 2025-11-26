Жилой комплекс Апартаменты в Банско рядом с подъёмником

🏔 Апартаменты в Банско рядом с подъёмником | SPA-резиденция в горах | от 52 700 €

📍 Банско, Болгария

🚠 До подъёмника — около 350 метров

💰 Студии от 52 700 €

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📅 Сдача комплекса — 2026 год

Банско давно перестал быть только горнолыжным курортом. Сегодня сюда приезжают круглый год: зимой — за лыжами и сноубордом, летом — за горами, прогулками, чистым воздухом и спокойным ритмом жизни.

В продаже апартаменты в новом жилом комплексе Mountain SPA Residence — современном проекте рядом с подъёмником и всей курортной инфраструктурой.

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🏡 Актуальный вариант

Студия 30 м²

✔ 1 этаж

✔ готовая отделка

✔ удобная планировка

✔ подходит для отдыха и аренды

💰 Цена — 52 700 €

Также доступны квартиры с 1 и 2 спальнями, семейные апартаменты и пентхаусы.

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🏢 О комплексе

✔ закрытая территория

✔ современная архитектура

✔ парковка

✔ зоны отдыха для жителей

✔ профессиональное управление

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Для собственников предусмотрены:

🏊 SPA-комплекс

♨️ парные и wellness-зоны

💪 тренажёрный зал

🍷 ресторан

🌿 внутренний двор и лаунж-пространства

📍 Что рядом

✔ горнолыжный подъёмник — 350 м

✔ рестораны и кафе

✔ супермаркеты

✔ SPA и термальные комплексы

✔ центр Банско

✔ горы Пирин и туристические маршруты

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💳 Условия покупки

✔ бронь

✔ рассрочка от застройщика

✔ дистанционное оформление

🔥 при 100% оплате бонусы и подарки от застройщика - скидки, гарантированная доходность

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📈 Почему этот вариант интересен

• один из самых популярных курортов Болгарии

• высокий спрос на аренду в сезон

• недвижимость у подъёмника всегда востребована

• стоимость входа заметно ниже, чем на многих европейских курортах

• возможность совмещать отдых и получение дохода от аренды

🤝 Полное сопровождение сделки: подбор объекта, проверка документов, дистанционная покупка и помощь с дальнейшей арендой.

📞 Напишите или позвоните — отправлю актуальные планировки, цены и расскажу, какие варианты сейчас доступны.