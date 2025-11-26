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Жилой комплекс Апартаменты в Банско рядом с подъёмником

Obidim, Болгария
от
$60,014
BTC
0.7138509
ETH
37.4159774
USDT
59 334.6054407
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
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ID: 38154
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Болгария
  • Область / штат
    Благоевградская область
  • Район
    Bansko
  • Деревня
    Obidim

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🏔 Апартаменты в Банско рядом с подъёмником | SPA-резиденция в горах | от 52 700 €

📍 Банско, Болгария

🚠 До подъёмника — около 350 метров

💰 Студии от 52 700 €

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📅 Сдача комплекса — 2026 год

Банско давно перестал быть только горнолыжным курортом. Сегодня сюда приезжают круглый год: зимой — за лыжами и сноубордом, летом — за горами, прогулками, чистым воздухом и спокойным ритмом жизни.

В продаже апартаменты в новом жилом комплексе Mountain SPA Residence — современном проекте рядом с подъёмником и всей курортной инфраструктурой.

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🏡 Актуальный вариант

Студия 30 м²

✔ 1 этаж

✔ готовая отделка

✔ удобная планировка

✔ подходит для отдыха и аренды

💰 Цена — 52 700 €

Также доступны квартиры с 1 и 2 спальнями, семейные апартаменты и пентхаусы.

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🏢 О комплексе

✔ закрытая территория

✔ современная архитектура

✔ парковка

✔ зоны отдыха для жителей

✔ профессиональное управление

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Для собственников предусмотрены:

🏊 SPA-комплекс

♨️ парные и wellness-зоны

💪 тренажёрный зал

🍷 ресторан

🌿 внутренний двор и лаунж-пространства

 

📍 Что рядом

✔ горнолыжный подъёмник — 350 м

✔ рестораны и кафе

✔ супермаркеты

✔ SPA и термальные комплексы

✔ центр Банско

✔ горы Пирин и туристические маршруты

----------

💳 Условия покупки

✔ бронь

✔ рассрочка от застройщика

✔ дистанционное оформление

🔥 при 100% оплате бонусы и подарки от застройщика - скидки, гарантированная доходность

----------

📈 Почему этот вариант интересен

• один из самых популярных курортов Болгарии

• высокий спрос на аренду в сезон

• недвижимость у подъёмника всегда востребована

• стоимость входа заметно ниже, чем на многих европейских курортах

• возможность совмещать отдых и получение дохода от аренды

 

🤝 Полное сопровождение сделки: подбор объекта, проверка документов, дистанционная покупка и помощь с дальнейшей арендой.

 

📞 Напишите или позвоните — отправлю актуальные планировки, цены и расскажу, какие варианты сейчас доступны.

Местонахождение на карте

Obidim, Болгария

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Жилой комплекс Апартаменты в Банско рядом с подъёмником
Obidim, Болгария
от
$60,014
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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