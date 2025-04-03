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Жильё в Берёзовка, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Берёзовка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Берёзовка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Этаж 1/4
Продается 3 комн квартира в г.Березовка (Лидский р-н), ул.Новогрудская,28. Квартира находитс…
$22,700
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Рейтинг 4.9 / 5:
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