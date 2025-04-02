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Жильё в Озгиновичский сельский Совет, Беларусь

дома
3
4 объекта найдено
Квартира в Чемеры, Беларусь
Квартира
Чемеры, Беларусь
Площадь 44 м²
В продаже половина дома в статусе квартиры в д. Чемеры, по ул. Грибовская. В доме две больши…
$13,500
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Дом в Чемеры, Беларусь
Дом
Чемеры, Беларусь
Площадь 51 м²
В продаже жилой дом рядом с г. Слоним. В деревне Чемеры. Дом представляет из себя одноэтажно…
$11,800
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Дом в Костени, Беларусь
Дом
Костени, Беларусь
Площадь 45 м²
В живописном месте продаётся деревянный дом в аг. Костени в 5 км от города Слонима! Вы может…
$4,800
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Дом в Чемеры, Беларусь
Дом
Чемеры, Беларусь
Площадь 141 м²
Продается дом с подведенными коммуникациями и частичной отделкой, 2022г.постройки. Это отлич…
$38,000
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Параметры недвижимости в Озгиновичский сельский Совет, Беларусь

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