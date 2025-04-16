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Жильё в Радунь, Беларусь

дома
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5 объектов найдено
Дом в Радунь, Беларусь
Дом
Радунь, Беларусь
Площадь 98 м²
Продается уютный дом в г.п. Радунь, Вороновского района на ул. Дзержинского. Удобное располо…
$21,500
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Дом в Радунь, Беларусь
Дом
Радунь, Беларусь
Площадь 69 м²
Продаётся жилой дом в г. п. Радунь, по ул. 1 Мая.Общая площадь - 69.4 м. кв., жилая площадь …
$17,500
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Дом в Радунь, Беларусь
Дом
Радунь, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается уютный кирпичный дом в тихом месте в центре поселка Радунь, по адресу пер. Советск…
$19,990
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Дом в Радунь, Беларусь
Дом
Радунь, Беларусь
Площадь 83 м²
Продаётся уютный, теплый дом в самом центре г.п.Радунь. Общая площадь дома 82,8 м.кв., жилая…
$16,000
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Квартира 2 комнаты в Радунь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Радунь, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Этаж 2/2
Продаётся 2 квартира в г. п. Радунь Вороновского р-на, в 25 км. от Лиды. Общая площадь кварт…
$10,500
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