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Жильё в Третьяковский сельский Совет, Беларусь

дома
3
3 объекта найдено
Дом в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 21 м²
Продается дача на участке 5.4 соток, имеется домик кирпичный , хоз постройка. Подойдет для т…
$4,500
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Дом в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 124 м²
Продается большой дом 124,м2 (жилая 69,1м2) кухня 15,5 м2, полностью готов к круглогодичному…
$92,000
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Дом в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Продается дачный домик в Лидском р-не (вблизи д. Пески). На участке 6 соток расположен блочн…
$9,000
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Параметры недвижимости в Третьяковский сельский Совет, Беларусь

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