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Жильё в Волковыске, Беларусь

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10 объектов найдено
Дом 7 комнат в Волковыск, Беларусь
Дом 7 комнат
Волковыск, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Дом находится в микрорайоне » Южный». Рядом автобусная остановка. Тихое спокойное место. На …
$60,000
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Дом 3 комнаты в Волковыск, Беларусь
Дом 3 комнаты
Волковыск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Старинных полдома, участок, сад, хозпостройки. Возможно оборудование второго этажа.
$12,000
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Дом 4 комнаты в Волковыск, Беларусь
Дом 4 комнаты
Волковыск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Продаётся хороший коттедж в Волковыске по ул. Медведева. Построен в 2000 году из кирпича. В…
Цена по запросу
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Дом в Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
Площадь 44 м²
Продаётся часть дома с отдельным входом, въездом и гаражом.Центральное водоснабжение. Отопле…
$17,000
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Квартира 3 комнаты в Волковыск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Волковыск, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4/5
Дом находится в центре микрорайона, есть вся инфраструктура. Детский сад возле подъезда ,шк…
$25,900
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Квартира 3 комнаты в Волковыск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Волковыск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 4/5
Продаётся недорогая просторная трёхкомнатная квартира. Большие комнаты, две лоджии, есть под…
$24,800
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Квартира 2 комнаты в Волковыск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/5
В продаже 2-комнатная квартира с балконом на ул. Ленина, д. 47 в центре г. Волковыск. Кварт…
$29,500
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Дом 3 комнаты в Волковыск, Беларусь
Дом 3 комнаты
Волковыск, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
Дом находится напротив бывшей станции Сельхозтехники. Через дорогу авто- и ж/д- вокзалы. Н…
$21,000
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Дом в Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
Площадь 158 м²
Продается жилой дом в городе Волковыске Гродненской области.Хороший подъезд к дому.В доме че…
$79,000
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Квартира 2 комнаты в Волковыск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Дом находится на ул. Воля, в 30 метрах река Россь, огорожен большим металлическим забором, о…
$18,500
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