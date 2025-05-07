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Жильё в Озёрском сельском Совете, Беларусь

дома
7
7 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Озёрский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Озёрский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Местонахождение: Гродненский район, Озерский с/с, д.Старина (25 км от Гродно). Общая информ…
$55,000
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Дом 8 комнат в Озёрский сельский Совет, Беларусь
Дом 8 комнат
Озёрский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
Продается 8-комнатный жилой дом с инженерными коммуникациями на берегу озера, хутор, расстоя…
$200,000
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Дом 4 комнаты в Озёры, Беларусь
Дом 4 комнаты
Озёры, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается просторный 2-этажный дом в аг.Озёры, ул.Рощенки. В шаговой доступности все инфраст…
$135,000
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Дом 5 комнат в Озёры, Беларусь
Дом 5 комнат
Озёры, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продается шикарный дом возле озера Рыбница в 25 км от города Гродно, аг.Озеры. Общая информ…
$317,400
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Дом 3 комнаты в Озёры, Беларусь
Дом 3 комнаты
Озёры, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Местоположение: Западная Беларусь, Гродненская область, Гродненский район, Озёрский сельский…
$19,900
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Дом в Озёры, Беларусь
Дом
Озёры, Беларусь
Площадь 56 м²
В продаже жилой дом в центре агрогородка Озеры в 20 км от г. Гродно. Рядом: - республикански…
$19,500
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Дом в Озёры, Беларусь
Дом
Озёры, Беларусь
Площадь 85 м²
Местоположение: Западная Беларусь, Гродненская область, Гродненский район, Озёрский сельский…
$19,900
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Параметры недвижимости в Озёрском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
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