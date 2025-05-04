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Жильё в Новогрудке, Беларусь

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13 объектов найдено
Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 96 м²
Продается жилой дом г. Новогрудок, ул.1 Мая, д.27А. Общая площадь 96 м.кв., жилая 73, кухня-…
$12,600
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Квартира в Новогрудок, Беларусь
Квартира
Новогрудок, Беларусь
Площадь 56 м²
Продается часть дома по ул.Торговая, д.17, г.Новогрудок. Общая площадь 55,5 м.кв, жилая 15,8…
$5,900
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Квартира 3 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новогрудок, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 3/4
Продается трехкомнатная квартира в г.Новогрудок по ул. Чапаева д.57 А. Дом кирпичный, 1996 г…
$34,000
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 67 м²
Продается недостроенный дом по адресу г.Новогрудок,ул.Чернышевсого, д.2. Площадь участка 15 …
$23,000
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 62 м²
В доме необходим ремонт. Общая площадь 62,4 м.кв., жилая 40,9. Отопление печное, газ на терр…
$10,900
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Квартира 3 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новогрудок, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 2/2
Это предложение для Вас! В центре г. Новогрудка продается 3-комнатная квартира с действующим…
$139,000
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Квартира 2 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новогрудок, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 3/4
Продается 2 комн кв. 3 этаж 4 этажного дома. Дом кирпичный. Общая площадь 44 м.кв., жилая 28…
$22,600
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Квартира 3 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новогрудок, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/2
Продается трехкомнатная квартира г.Новогрудок, пер.Буденного,д.15. Квартира расположена в дв…
$28,900
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 207 м²
Продается современный дом ( незавершенное законсервированное капитальное строение) г. Новогр…
$69,500
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 72 м²
Продается дом по ул.Советская,д.49, г.Новогрудок. Дом деревянный. Общая площадь 72,3 м.кв., …
$18,000
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается жилой дом по адресу г.Новогрудок,ул.Гродненская,д.63. Общая площадь 56,6 м.кв., жи…
$24,000
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 96 м²
Продается часть жилого дома по адресу г.Новогрудок, пер.Сечко,д.6.Общая площадь 96 м.кв., жи…
$48,500
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 87 м²
г.Новогрудок, 2 пер.Тургенева, д.6. Общая площадь 86,7 м.кв., жилая-60,09, кухня -9,27 м.кв.…
$28,000
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