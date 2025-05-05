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Жильё в Сопоцкинском сельском Совете, Беларусь

дома
6
6 объектов найдено
Дом 5 комнат в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Дом 5 комнат
Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Местоположение и инфраструктура: Беларусь, Гродненская область, Гродненский район, Сопоцкинс…
$116,000
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Дом в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 208 м²
Местоположение и инфраструктура: Беларусь, Гродненская область, Гродненский район, Сопоцкинс…
$116,000
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Дом в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается дача в живописном месте в СТ » Фауна-Загораны » (Подлабенский сельсовет). На участ…
$11,800
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Дом 2 комнаты в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Количество этажей 1
В продаже дом на участке в 25 соток в 150 м от Августовского канала. Местонахождение: Гродн…
$25,000
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Дом 5 комнат в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Дом 5 комнат
Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Дом из бруса, баня на участке 25 соток в окружении леса, рядом с Августовским каналом — наст…
$176,000
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Дом 3 комнаты в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 194 м²
Количество этажей 1
Своих будущих владельцев ожидает надежный и современный дом, улица Заречная. Отличное живоп…
$119,000
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Параметры недвижимости в Сопоцкинском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
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