  2. Албания
  3. Влёра (область)
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда недвижимости во Влёра (область), Албания

Orikum
18
Влёра
488
Qender Vlore
9
518 объектов найдено
Земельные участки в Panaje, Албания
Земельные участки
Panaje, Албания
Площадь 7 000 м²
Земля для продажи в районе Валиас, всего в нескольких минутах езды от Тираны, подходит для с…
$586
в месяц
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
🌇🏡 FOR RENT 2+1+2 APARTMENT IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA в Влёра, Албания
🌇🏡 FOR RENT 2+1+2 APARTMENT IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 10
🌇🏡 Для аренды 2+1+2 АПАРТАМЕНТА В БЫВШЕЙ ФИШ-ФАКТОРИИ, ВЛОРА🏷 Стоимость: 450 евро/месяц📐 Пло…
$527
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
🔑🏡 APARTMENT 1+1 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. в Влёра, Албания
🔑🏡 APARTMENT 1+1 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA.
Влёра, Албания
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 7
🔑🏡 СТАТЬЯ 1+1 Для аренды в ЛУНГОМАРЕ, ВЛОРА.💶 Цена: €400 / месяц📐 Площадь: 65 м2📍 Расположен…
$468
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near the Navy School в Влёра, Албания
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near the Navy School
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near the Navy School 💶 Price: €400 / mon…
$465
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Коммерческое помещение 80 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 80 м²
Влёра, Албания
Площадь 80 м²
Premium Location in Transballkanike, Vlorë! A long-term lease is offered for a shop in the …
$405
в месяц
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Hannover Bar в Влёра, Албания
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Hannover Bar
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3
🔑🏡 1+1 Аренда жилья в ЛУНГОМАРЕ, ВЛОРА📍 Рядом с Ганновером Бар💶 Цена: €450 / месяц📐 Площадь:…
$519
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Pirro Hotel в Влёра, Албания
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Pirro Hotel
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2
🔑🏡 1+1 Аренда жилья в Лунгомаре, ВЛОРА.📍 Отель Pirro Hotel💶 Цена: €500 / месяц📐 Площадь: 115…
$585
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4
✅ Price: 250 Euro/month ✅ Location: Old Beach, Vlore The area where the apartment is locate…
$293
в месяц
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
🌇🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN ALEKSANDRIA, VLORA в Влёра, Албания
🌇🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN ALEKSANDRIA, VLORA
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 420 м²
Этаж 10
🌇🏡 1+1 Аренда жилья в Александрии, ВЛОРА🏷 Цена: 420 евро/месяц📐 Площадь: 70 м2📍 Расположение…
$479
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
DiscoverОткройте для себя безмятежность у моря: наши апартаменты 1+1 «Мелодия моря» в живопи…
$460
в месяц
Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
✅ Çmimi: 600 Euro/muaj ✅ Vendndodhja: Prane restorant Brooklyn, Vlore Apartamenti ndodhet …
$703
в месяц
Оставить заявку
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 9
✅ Çmimi: 500 евро/Muaj ✅ Венддоджа: Хасо, Лунгомаре, Влоре✅ Siperfaqe: 102m2Zona në të cilën…
$590
в месяц
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 9
AVAILABLE NOW !! Beautiful Apartment Ideally Located in AW Building In ISMALI QEMALI BOULEVA…
$748
в месяц
🔑🏡 APARTMENT 2+2+3 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Laid Hotel в Влёра, Албания
🔑🏡 APARTMENT 2+2+3 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Laid Hotel
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
🔑🏡 СТАТЬЯ 2+2+3 Для аренды в ЛУНГОМАРЕ, ВЛОРА.📍 Отель Near Laid💶 Цена: €600 / месяц📐 Площадь…
$703
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
🔑🏡 FOR RENT LUXURY 1+1 APARTMENT IN LUNGOMARE, VLORA. в Влёра, Албания
🔑🏡 FOR RENT LUXURY 1+1 APARTMENT IN LUNGOMARE, VLORA.
Влёра, Албания
Число комнат 70
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5
🔑🏡 Для аренды люксуры 1+1 Апартамент в Лунгомаре, ВЛОРА.💶 Цена: €600 / месяц📐 Площадь: 70 м2…
$705
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
🆕🏢 BUSINESS PREMISES FOR RENT IN BULEVARD, VLORA 📍 Opposite Flamurtari Stadium в Влёра, Албания
🆕🏢 BUSINESS PREMISES FOR RENT IN BULEVARD, VLORA 📍 Opposite Flamurtari Stadium
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
🆕🏢 БИЗНЕС ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ РЕНЦИИ В БЮЛЕВАРД, ВЛОРА📍 Противоположный стадион Фламуртари🏷 Цен…
$685
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Дом 2 комнаты в Влёра, Албания
Дом 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
✅ Стоимость: 300 евро/месяц✅ Расположение: Рядом с Сен-Тропе, ВлореТерритория, где расположе…
$352
в месяц
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Taushan в Влёра, Албания
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Taushan
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Taushan 💶 Price: €250 / month 📐 Ar…
$293
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT ON “RRUGA E CIPAJVE”, VLORA в Влёра, Албания
🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT ON “RRUGA E CIPAJVE”, VLORA
Влёра, Албания
Площадь 70 м²
Этаж 6
🏡 1+1 Арендная плата на «RRUGA E CIPAJVE», ВЛОРА🏷️Стоимость аренды: 400 евро/месяц (обсуждае…
$465
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Titanic Restaurant в Влёра, Албания
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Titanic Restaurant
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Titanic Restaurant 💶 Price: €550 / …
$639
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
🆕🏡 APARTMENT 2+1 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA в Влёра, Албания
🆕🏡 APARTMENT 2+1 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 5
🆕🏡 СТАТЬЯ 2+1 Для аренды в ЛУНГОМАРЕ, ВЛОРА🏷 Стоимость: 450 евро/месяц📐 Площадь: 100 м2 Tota…
$524
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Коммерческое помещение 53 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 53 м²
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
Магазин долгосрочной аренды доступен в очень востребованном районе Скела, Влора. Помещения н…
$703
в месяц
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 5
Квартира 1+1 во Влоре, Албания удобно расположена в центре города, всего в 3 минутах ходьбы …
$345
в месяц
Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Квартира расположена в тихом и безопасном районе, с легким доступом к пляжам и центру города…
$444
в месяц
Оставить заявку
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
🏢🔑 BUSINESS PREMISES FOR RENT NEAR THE MUSIC SCHOOL, VLORA в Влёра, Албания
🏢🔑 BUSINESS PREMISES FOR RENT NEAR THE MUSIC SCHOOL, VLORA
Влёра, Албания
Площадь 120 м²
🏢🔑 BUSINESS PREMISES FOR RENT NEAR THE MUSIC SCHOOL, VLORA 💶 Price: €1200/month 📐 Area: …
$1,417
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Квартира в Orikum, Албания
Квартира
Orikum, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2
Квартира расположена на первой линии побережья, ее общая площадь составляет 60 м2. Есть обща…
$348
в месяц
🔑🏡 APARTMENT 2+1+2 FOR RENT NEAR SOCIAL SECURITY, VLORA в Влёра, Албания
🔑🏡 APARTMENT 2+1+2 FOR RENT NEAR SOCIAL SECURITY, VLORA
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
🔑🏡 АПАРТАМЕНТ 2+1+2 Для РЕНТЫ БЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВЛОРА💶 Цена: 400 евро/месяц📐 Пло…
$461
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
✅ Price: 250 Euro/Month ✅ Location: Behind the tunnel, Vlore ✅ Area: 65m2 The area where th…
$291
в месяц
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
✅ Стоимость: 350 евро/месяц✅ Расположение: За отелем «Бруклин», Влоре✅ Поверхность: 86 м2Рай…
$399
в месяц
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
✅ Цена: 40 000 Месяц / Месяц✅ Расположение: Near Laid Hotel, Vlore✅ Доступно для аренды 1 го…
$461
в месяц
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano

Типы недвижимости во Влёра (область)

квартиры
дома
коммерческая недвижимость

Параметры недвижимости во Влёра (область), Албания

с видом на горы
