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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов во Влёра (область), Албания

Orikum
8
Влёра
234
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244 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
✅ Стоимость: 350 евро/месяц✅ Местонахождение: Рядом с промышленной школой, ВлореТерритория, …
$396
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
✅ Стоимость: 350 евро/месяц✅ Место проведения: «Aristill Kokoshi St., Vlore»Территория, в ко…
$396
в месяц
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🌇🏡 APARTMENT FOR RENT 2+1+2 IN CITY CENTER, VLORA в Влёра, Албания
🌇🏡 APARTMENT FOR RENT 2+1+2 IN CITY CENTER, VLORA
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2
🌇🏡 Аренда жилья 2+1+2 в центре города, ВЛОРА🏷 Стоимость: 350 евро/месяц📐 Площадь: 110 м2📍 Ра…
$395
в месяц
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DES Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
✅ Стоимость: 350 евро/месяц✅ Расположение: Линия 2 Lungomare, Rr «Francesko Krispi», VloreТе…
$396
в месяц
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🌇🏡 APARTMENT FOR RENT 2+1+2 IN THE CITY CENTER, VLORA в Влёра, Албания
🌇🏡 APARTMENT FOR RENT 2+1+2 IN THE CITY CENTER, VLORA
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2
🌇🏡 Аренда жилья 2+1+2 в Центре города, ВЛОРА🏷 Стоимость: 350 евро/месяц📐 Площадь: 110 м2📍 Ра…
$395
в месяц
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DES Real Estate
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 3
2 + 1 apartment for long-term rent in Lungomare, offering a perfect location for long-term r…
$600
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6
Apartment rental with Panoramic Sea View Lot R13. Your dream vacation starts here, on the fi…
$471
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1
The apartment is located just a few minutes from the sea, in a comfortable area with a priva…
$523
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 7
Apartments 1+1 Lungo Mare R-20 with a mountain view. Attention! Booking available from May 1…
$509
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
✅ Стоимость: 300 евро/месяц✅ Расположение: Рядом со школой «Али Деми», Влоре✅ Площадь поверх…
$342
в месяц
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 7
Discover this charming 78 m² apartment, featuring 2 bedrooms and a living room, located righ…
$576
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
✅ Цена: 500 евро /месяц ✅ Расположение: Старый пляж, Vlore ✅ Площадь поверхности: 95m2 О…
$519
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1
Discover your New Luxury Retreat !​ We offer an elegant duplex apartment located in the…
$523
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 6
Spacious two bedroom apartment for long term rent with side sea view.It is located in the 6 …
$471
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
✅ Цена: 550 евро /месяц ✅ Местоположение: Fish Factory, Vlore ✅ Домашние животные допускаю…
$571
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
Modern 1+1 apartment in the complex Diamond Hill at price of 250 euros per month, offered fo…
$283
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3
Apartment 2+1 for long-term rent on Ismail Qemali Boulevard in Vlore,perfect location,close …
$568
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
✅ Цена: 400 евро/месяц✅ Расположение: Рядом Юнион Банк, бульвар Влоре-Скеле✅ Поверхность: 80…
$456
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 7
Spacious modern apartment for sale in Lungomare, near Big Market. This beautifully designed …
$1,135
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 9
Apartment 1+1 for rent,located near Vola Gas Station,only a few steps away from the beach an…
$314
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 5
Long-term rent! Apartment 1+1 in Vlore! The apartment is located on the 5th floor of a new b…
$419
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3
Wonderful 1+1 apartment for rent. The apartment is location in a fantastic position near…
$454
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 7
A spacious two bedroom apartment for rent,ideally located in a new building in Transballkani…
$419
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 6
Welcome to the heart of Vlore! This stunning 2+1 apartment, located on the 6th floor of a c…
$471
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3
Long term rent! Apartment 2+1 with garage!  The apartment is located on the 3rd floor 5 min…
$366
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 7
One-bedroom Apartment in Lungomare, Vlore, Albania available for long-term rent, at a monthl…
$419
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4
RENTED FOR THE MOMENT !!Apartament 2+1  for rent located in the begining of Lungomare promen…
$576
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 5
Rent! Apartment 1+1 Lungomare Vlore! Apartments for long term rent near the sea. Excellent l…
$366
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 2
Your Cozy Seaside Retreat in Vlora for Rent: Silent Green 2+1 Apartments R-29. We are excite…
$471
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 7
Modern 1+1 apartment for long-term rent, located on the prestigious first line of Lungomare …
$680
в месяц
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Типы недвижимости во Влёра (область)

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Параметры недвижимости во Влёра (область), Албания

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