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Продажа готового бизнеса во Влёра, Албания

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
🆕💅🏻 BEAUTY CENTER BUSINESS FOR SALE NEAR CONAD SUPERMARKET, VLORA в Влёра, Албания
🆕💅🏻 BEAUTY CENTER BUSINESS FOR SALE NEAR CONAD SUPERMARKET, VLORA
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
🆕💅🏻 КРАСИВЫЙ ЦЕНТР БИЗНЕСА ДЛЯ ПРОДАЖИ БЛИЖНЕГО КОНАД СУПЕРМАРТ, ВЛОРА💄 Этот бизнес идеально…
$3,990
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DES Real Estate
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