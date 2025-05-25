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Дуплексы в Тиране, Албания

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Тирана, Албания
Дуплекс 5 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/2
На продажу предлагается двухэтажная квартира общей площадью 118 м2, расположенная на Рруга е…
$156,868
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Параметры недвижимости в Тиране, Албания

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