  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Тирана
  4. Коммерческая
  5. Производство

Производственные здания в Тиране, Албания

коммерческая недвижимость
125
рестораны
10
офисы
9
склады
24
2 объекта найдено
Производство 71 м² в Тирана, Албания
Производство 71 м²
Тирана, Албания
Площадь 71 м²
Shitet truall +ndertese tek Pazari i Ri Mundesi Investimi ne nje nga zonat me atraktive te …
$168,883
Производство 675 м² в Kashar, Албания
Производство 675 м²
Kashar, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 675 м²
Warehouse for sale in Tirana Industrial Park 2! Tirana Industrial Park, an ambitious projec…
$972,532
