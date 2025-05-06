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Квартиры с гаражом в Тиране, Албания

Тирана
53
Farke
10
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 7
The apartment is located on Kavaje street, near the Church. It is organized by a living roo…
$271,935
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Квартира 2 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Квартира 2 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 1/5
2+1+2 apartment for sale in Lake Land in Farke! Lakeland, located near Farkes Lake, is on…
$245,737
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Типы недвижимости в Тиране

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Тиране, Албания

с видом на горы
с видом на озеро
Недорогая
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