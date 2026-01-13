Показать объекты на карте Показать объекты списком
Пентхаусы в Тиране, Албания

Пентхаус 3 комнаты в Тирана, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 6/6
We offer a luxurious penthouse for sale in the Dry Lake area, with a panoramic view of Tiran…
$338,246
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Пентхаус 4 комнаты в Тирана, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 312 м²
Этаж 9/9
Penthouse for sale in Kodre se Diellit area with a surface of 565m2. Located on the 9th floo…
$1,11 млн
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
