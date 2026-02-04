Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Албания
  3. Тирана (область)
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Бассейн

Квартиры-студии с бассейном в Тиране (области), Албания

Тирана
3
Тирана
8
Bashkia Kavaje
15
Камза
3
1 объект найдено
Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/7
A117 — Студия в Dragoti Residence Уютная студия площадью 55.7 м² в современном комплексе …
$84,325
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Параметры недвижимости в Тиране (области), Албания

Недорогая
Элитная
