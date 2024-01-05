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Коммерческая недвижимость в Тирана (область), Албания

Тирана
4
4 объекта найдено
Ресторан, кафе в Тирана, Албания
Ресторан, кафе
Тирана, Албания
Площадь 180 м²
Количество этажей 9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€250,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Коммерческая в Тирана, Албания
Коммерческая
Тирана, Албания
Площадь 30 м²
Меблированный Офис для Долгосрочной Аренды возле стадиона Air Albania в Тиране, Албания. Офи…
€650
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Офис в Тирана, Албания
Офис
Тирана, Албания
Площадь 36 м²
Этаж 9/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€150,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Ресторан, кафе в Тирана, Албания
Ресторан, кафе
Тирана, Албания
Площадь 291 м²
Этаж 1/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€915,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Realting.com
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