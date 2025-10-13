Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Тирана (область)
  4. Коммерческая
  5. Готовый бизнес

Продажа готового бизнеса в Тиране (области), Албания

коммерческая недвижимость
131
рестораны
10
отели
5
офисы
9
2 объекта найдено
Готовый бизнес 90 м² в Тирана, Албания
Готовый бизнес 90 м²
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/5
A fully equipped and operational aesthetic business is offered for sale, located in one of t…
$34,941
Готовый бизнес 500 м² в Тирана, Албания
Готовый бизнес 500 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 8
In the heart of one of the most dynamic and frequented areas of Tirana, a unique space is of…
$530,969
