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Кафе и рестораны в Тирана (область), Албания

коммерческая недвижимость
4
Ресторан, кафе В архив
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2 объекта найдено
Ресторан, кафе в Тирана, Албания
Ресторан, кафе
Тирана, Албания
Площадь 180 м²
Количество этажей 9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€250,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Ресторан, кафе в Тирана, Албания
Ресторан, кафе
Тирана, Албания
Площадь 291 м²
Этаж 1/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€915,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Realting.com
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