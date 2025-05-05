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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на горы в Южной Албании, Албания

Orikum
8
Влёра
229
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 6/10
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$569
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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