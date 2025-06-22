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Долгосрочная аренда пентхаусов в Южной Албании, Албания

Влёра
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2 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
✅ Price: 1000 Euros/Month ✅ Location: Fish Factory, Vlore ✅ Surface area 220m2 The area in …
$1,038
в месяц
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Пентхаус 4 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
✅ Цена: 1000 евро /месяц ✅ Местоположение: Fish Factory, Vlore ✅ Область 220m2 Область, в…
$1,038
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
Realting.com
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