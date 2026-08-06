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Виллы с видом на горы в Qender Vlore, Албания

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Kanine, Албания
Вилла 7 комнат
Kanine, Албания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Вилла с собственным садом продается в Канине, Влёра, Албанская Ривьера. Расположенная на хол…
$345,941
НДС
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Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
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Параметры недвижимости в Qender Vlore, Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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