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Долгосрочная аренда домов в Orikum, Албания

2 объекта найдено
Дом в Orikum, Албания
Дом
Orikum, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Private house with land for long term rent in Orikum . The house is organized in two…
$262
в месяц
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Дом 3 комнаты в Radhime, Албания
Дом 3 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
We offer you a unique opportunity to rent a private house for a year, perfectly suited for a…
$792
в месяц
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Realting.com
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