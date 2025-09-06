Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда домов в Северной Албании, Албания

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Дуррес, Албания
Дом 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Вилла расположена очень близко к главной дороге в районе Иш-Кенета Дурреса. Недвижимость име…
$2,339
в месяц
Дом 2 комнаты в Дуррес, Албания
Дом 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1
Дом расположен на первом этаже двухэтажной виллы, недалеко от колледжа Энейда. Он организова…
$374
в месяц
