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Долгосрочная аренда домов в Тиране, Албания

2 объекта найдено
For Rent: Villa in Sauk, Tirana в Тирана, Албания
For Rent: Villa in Sauk, Tirana
Тирана, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
For Rent: Villa in Sauk, Tirana 📍 Location: Sauk 🏠 Type: Individual Villa (5+1+3) 🚗 Priva…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в Тирана, Албания
Дом 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
✅ Цена: 500 евро/месяц✅ Расположение: улица «Имер Ндреджони», рядом с Объединенной школой, Т…
$575
в месяц
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