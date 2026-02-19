Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда домов в Farke, Албания

виллы
18
дуплексы
5
24 объекта найдено
Дуплекс 2 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 1/2
Сдача в аренду: Duplex 2+1+2+ Стирка в резиденции «Kodra e Diellit 2».Дуплекс организован сл…
$1,400
в месяц
Вилла 5 комнат в Тирана, Албания
Вилла 5 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 461 м²
Количество этажей 4
A modern and elegant villa is for rent in the elite residence Kodra e Diellit 1. The villa h…
$5,241
в месяц
Вилла 5 комнат в Тирана, Албания
Вилла 5 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 461 м²
Количество этажей 4
A modern and elegant villa is for rent in the elite residence Kodra e Diellit 1. The villa h…
$5,249
в месяц
Дуплекс 2 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 4/5
• Modern duplex 2+1+2 bathrooms for rent near Kodra e Diellit Residence. The apartment is ne…
$1,747
в месяц
Дуплекс 2 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 1/2
For rent: Duplex 2+1+2+ Laundry at the Residence "Kodra e Diellit 2". The duplex is organiz…
$1,398
в месяц
Вилла 4 комнаты в Тирана, Албания
Вилла 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 393 м²
Количество этажей 4
Мы продаем индивидуальную виллу с бассейном в резиденции Kodra e Diellit 1. Вилла имеет общу…
$3,499
в месяц
Дом 2 комнаты в Lunder, Албания
Дом 2 комнаты
Lunder, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Количество этажей 1
За аренду, 1-этажная вилла, Вилла-стрит, Лундер, Тирана.Информация о доме:• Чистая площадь: …
$653
в месяц
Дуплекс 2 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 4/5
Современные двухместные 2+1+2 ванные комнаты для аренды рядом с резиденцией Kodra e Diellit.…
$1,750
в месяц
Luxury Tirana Villa Lake View в Farke e Madhe, Албания
Luxury Tirana Villa Lake View
Farke e Madhe, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла на берегу озера – Фарке, Тирана Панорамная вилла с бассейнами, садом и ви…
$2,942
в месяц
Дуплекс 2 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 4/5
Депонируется компанией Duplex около Rezidences Sun Hill. Квартира спроектирована с объединяю…
$1,778
в месяц
Вилла 3 комнаты в Тирана, Албания
Вилла 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Аренда в резиденции Kodra e Diellit 1. Общая площадь 1020 м2, организованная на открытом про…
$3,499
в месяц
Вилла 4 комнаты в Тирана, Албания
Вилла 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Количество этажей 2
Вилла с бассейном на продажу в Kodra e Diellit Residence 1. Вилла имеет общую площадь 470,01…
$3,499
в месяц
Вилла 4 комнаты в Тирана, Албания
Вилла 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Количество этажей 2
Villa with swimming pool for sale in Kodra e Diellit Residence 1. The villa has a total area…
$3,494
в месяц
Вилла 5 комнат в Тирана, Албания
Вилла 5 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 193 м²
Количество этажей 3
Премиум вилла в Зеленой долине в аренду!Зеленая долина - это эксклюзивная резиденция, предст…
$5,824
в месяц
Вилла 4 комнаты в Тирана, Албания
Вилла 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 393 м²
Количество этажей 4
We are selling an Individual Villa with a swimming pool in the Residence Kodra e Diellit 1. …
$3,494
в месяц
Вилла 4 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Вилла 4 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Всего в 150 метрах от новой пешеходной зоны озера Фарка, эта вилла расположена в очень тихой…
$3,502
в месяц
Вилла 5 комнат в Тирана, Албания
Вилла 5 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 193 м²
Количество этажей 3
Премиум вилла в Зеленой долине в аренду!Зеленая долина - это эксклюзивная резиденция, предст…
$5,832
в месяц
Вилла 3 комнаты в Тирана, Албания
Вилла 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Office for Rent at Residence Kodra e Diellit 1. Total area 1020m2, organized in open space, …
$3,494
в месяц
Вилла 5 комнат в Lunder, Албания
Вилла 5 комнат
Lunder, Албания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Эта недавно завершенная и качественная вилла расположена всего в 100 метрах от торгового цен…
$4,665
в месяц
Вилла 5 комнат в Lunder, Албания
Вилла 5 комнат
Lunder, Албания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
This newly completed and high-quality villa is located just 100 meters from the shopping cen…
$4,659
в месяц
Вилла 7 комнат в Тирана, Албания
Вилла 7 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Этаж 3/3
Эта трехэтажная вилла расположена в предпочтительном районе Сухого озера в Тиране и доступна…
$3,499
в месяц
Вилла 6 комнат в Farke e Vogel, Албания
Вилла 6 комнат
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 373 м²
Количество этажей 3
Вилла, часть небольшой резиденции и с выбранным сообществом, предлагает прекрасный вид на оз…
$4,076
в месяц
Вилла 7 комнат в Тирана, Албания
Вилла 7 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Этаж 3/3
This three-storey villa is located in the preferred area of Dry Lake in Tirana and is availa…
$3,494
в месяц
Вилла 6 комнат в Farke e Vogel, Албания
Вилла 6 комнат
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 373 м²
Количество этажей 3
Вилла, часть небольшой резиденции и с выбранным сообществом, предлагает прекрасный вид на оз…
$4,082
в месяц
