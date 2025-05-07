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Долгосрочная аренда домов в Qender Vlore, Албания

3 объекта найдено
Дом в Kanine, Албания
Дом
Kanine, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 3/3
Situated in the charming village of Kanina, this fantastic house offers more than just a hom…
$454
в месяц
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Дом 2 комнаты в Kanine, Албания
Дом 2 комнаты
Kanine, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
✅ Цена: 550 евро/месяц✅ Место проведения: Kanine, VloreТерритория, в которой расположен дом,…
$627
в месяц
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Дом 3 комнаты в Kanine, Албания
Дом 3 комнаты
Kanine, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
✅ Цена: 700 евро /месяц ✅ Местоположение: в центре Канины Область, в которой расположена …
$727
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
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