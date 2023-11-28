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Земельные участки в Orikum, Албания

12 объектов найдено
Земельные участки в Orikum, Албания
Земельные участки
Orikum, Албания
Площадь 800 м²
Земля + старое здание в деревне rradhime. Земля имеет фантастический вид на море и расположе…
€173,000
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Земельные участки в Orikum, Албания
Земельные участки
Orikum, Албания
Площадь 900 м²
Дт 29.03.2021                                                                               …
€79,000
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Земельные участки в Orikum, Албания
Земельные участки
Orikum, Албания
Площадь 230 000 м²
Общая площадь земли 230 000 квадратных метров 80 евро за м2. Сюжет можно разделить на нескол…
€100,000
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Земельные участки в Orikum, Албания
Земельные участки
Orikum, Албания
Площадь 1 000 м²
Земля расположена на 2 линии. Напротив, частный яхтенный порт и бесплатные пляжи.  Только 10…
€150,000
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Земельные участки в Orikum, Албания
Земельные участки
Orikum, Албания
Площадь 6 760 м²
***Земля на продажу! Идеальный вид на море в Радхимэ! Участок земли Общая сертифицированная …
€743,600
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Земельные участки в Orikum, Албания
Земельные участки
Orikum, Албания
Продается земельный участок в Орикуме площадью 15699 метров, расстояние от моря 150 метров, …
€1,65 млн
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Земельные участки в Orikum, Албания
Земельные участки
Orikum, Албания
Площадь 440 м²
Здание 62м2 + земля 378 м2 расположена на холме Орикум с фантастическим видом на море и горы…
€69,997
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Земельные участки в Orikum, Албания
Земельные участки
Orikum, Албания
Площадь 2 000 м²
Хорошая инвестиционная возможность - земля 2000м2 для продажи у входа в Трагхас, с 360-граду…
€127,000
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Земельные участки в Orikum, Албания
Земельные участки
Orikum, Албания
Площадь 10 000 м²
For sale two plots of land in the village of Trajas. Near the town of Orikum. The total area…
€100,000
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Земельные участки в Orikum, Албания
Земельные участки
Orikum, Албания
Площадь 10 000 м²
Lands for sale in the village Tradjas. Located near the town of Orikum. At 17 km from the ci…
€350,000
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Земельные участки в Orikum, Албания
Земельные участки
Orikum, Албания
Площадь 3 300 м²
Земля на продажу в Радхиме. Сертификат оснащен. Общая площадь земли составляет 3300 м2 ( 300…
€90,000
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Земельные участки в Orikum, Албания
Земельные участки
Orikum, Албания
Площадь 900 м²
Land with certificate (are) 900m2 in radhima . The land is located on a hill and has fantast…
€90,000
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