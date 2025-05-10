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Дуплексы в Северной Албании, Албания

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2 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Hamallaj, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Hamallaj, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1
? Расположение: Hamallaj, Durres✅ Стоимость квартиры: 309 600 евро✅ Стоимость после парковки…
$348,315
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
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Дуплекс 5 комнат в Дуррес, Албания
Дуплекс 5 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Уютный дуплекс 4+1+3 сан узла в уютном районе Вилла Зогут города Дуррес - в 5 минутах от цен…
$346,544
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