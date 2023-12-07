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Готовый бизнес в Дуррес (область), Албания

Дуррес
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3 объекта найдено
Готовый бизнес в центре города, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Готовый бизнес в центре города, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение с готовым бизнесом: 190м2 цена за квадрат 1100€ м2. Продается с ар…
€209,000
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CACTUS | Real Estate
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Готовый бизнес с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Готовый бизнес с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам купить недвижимость в Албании город Дуррес. Дом расположен в 10 минутах езды …
€180,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Готовый бизнес с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Готовый бизнес с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается помещение с бизнесом. Бизнес объект в  Центре Дурреса - 470 м2 / объект в аренд…
€1,40 млн
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский

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