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Квартиры с видом на море в Дурресе (область), Албания

Дуррес
500
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58 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 3
Квартира 1+1 с современным ремонтом, мебелью и техникой. На 3 этаже в новом комплексе, общая…
$171,953
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 9/9
В продаже квартира 2+1 с прекрасным видом на море в районе Пляж, возле кафе Pelikan. Располо…
$181,728
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 8
🏡 Продается апартамент с площадью 100 м², расположенный на 8-м этаже здания с лифтом и управ…
$124,457
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 8/8
🏡 Papafingo с видом на море в Шкемби и Кавайес 📍 Papafingo расположена в районе Шкемби и Ка…
$416,177
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
$264,886
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Квартира 4 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Большая элитная квартира в Дурресе В квартире выполнен дорогой ремонт, имеется итальянска…
$370,640
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 1
Продается квартира 2+1 с видом на море в "WHITE HILL RESIDENCE" в Куррила, Дуррес. Квартира …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
В продаже квартира 2+1 с видом на море в самом высоком доме города. Квартира находится в сам…
$298,393
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Квартира с видом на море в районе Голем, Дуррес Квартира с видом на море 2+1 в туристическо…
$160,212
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Пентхаус 4 комнаты в Дуррес, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 9/9
В продаже пентхаус 3+2 с видом на море и ремонтом в самом центре района Пляж. Расположена на…
$335,482
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/6
Квартира с видом на море в Шкемби Каваес – идеальный выбор для отдыха и инвестиций! Предл…
$155,773
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 8/9
В продаже просторная квартира 2+1 с видом на море район Пляж. Расположена на 8 этаже в 9ти э…
$169,062
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 2/9
🏡 Апартамент в одном из самых востребованных районов города - Vollga 📍 3-й этаж, с лифтом и…
$186,686
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 8/9
В продаже видовая квартира 2+1 с двумя балконами в районе Пляж в 200 метрах от моря. Располо…
$162,546
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Currila Coast Residence! Роскошный комплекс с 12 виллами и 12 апартаментами разных типологий…
$384,426
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/3
Currila Coast Residence! Роскошный комплекс с 12 виллами и 12 апартаментами разных типологий…
$386,936
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 9
Продается квартира 1+1 с гаражом и видом на море на пляже Дурреса по цене 250 000 евро. Квар…
$283,682
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Квартира в районе Плажи, Дуррес Продается квартира в Албании город Дуррес. Район Plazhi. Пл…
$93,352
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 6
Квартира расположена на 6-м этаже здания в районе Шкемби и Каваёс, Дуррес. Чистая площадь…
$158,862
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 8
The apartment is located in the Skembi i Kavajes area, 50 meters from the coast, in a new bu…
$172,175
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 2
🏡 Апартаменты в резиденции "White Hill" с видом на море 📍 Организация: гостиная с кухней, 2…
$436,986
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 4/5
Квартира в одном из самых востребованных районов Skëmbi i Kavajës! Квартира с потрясающим…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/5
Квартира расположена в одном из самых востребованных районов Шкемби Кавая, Дуррес, Албания. …
$380,158
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Квартира 4 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Этаж 5
Огромная квартира с новым современным ремонтом 3+1 с 2 санузлами в самом элитном районе горо…
$233,582
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 21/27
Продаётся видовая квартира 1+1 с новым современным ремонтом в самом высоком доме Дурреса, в …
$169,380
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 9
Студия в районе Пляж города Дуррес с видом на море . Жилая площадь 44 м.кв + 7 м.кв общей пл…
$79,180
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 177 м²
Этаж 7
Квартира 2+1 с огромной терассой с видом на море. Выполнен новый косметический ремонт. Кварт…
$140,619
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Этаж 6/27
Квартира 2+1 в самом высоком доме Дурреса, в элитном районе Волга в 50 метрах от моря. Общая…
$369,675
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Продаётся квартира 2+1 в районе Шкемби Кавайя по стороне моря в районе отеля Majestic. Распо…
$209,180
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 10/12
🏡 Продается апартамент 1+1 в районе Пляж, Дуррес, с видом на море 📍 Апартамент расположен н…
$108,900
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Типы недвижимости в Дурресе (область)

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Дурресе (область), Албания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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