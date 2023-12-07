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Квартиры-студии в Дуррес (область), Албания
Студия
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27 объектов найдено
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Дуррес, Албания
1
1
54 м²
11
Студия в районе Шкемби Кавая общей площадью 54.2 м.кв с балконом в доме на 11 этаже с лифтом…
€45,000
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CACTUS | Real Estate
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Студия 1 комната с мебелью, с лифтом, с c ремонтом
Дуррес, Албания
1
1
38 м²
5
Студия на 5 этаже с лифтом в районе Шкемби Кавая общей площадью 38,5 м2 по сертификату. Возл…
€40,000
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CACTUS | Real Estate
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Дуррес, Албания
1
1
55 м²
12
Квартира студия с видом на море в районе Шкемби Кавая общей площадью 55 м.кв на 12 этаже в д…
€45,000
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CACTUS | Real Estate
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Студия 1 комната с мебелью, с лифтом, с c ремонтом
Дуррес, Албания
1
1
41 м²
4/9
Квартира студия с ремонтом и мебелью в районе Пляж Иллирия по стороне моря. Общая площадь 41…
€47,000
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CACTUS | Real Estate
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Студия 1 спальня с лифтом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
1
1
41 м²
4
Студия в Дурресе в районе Пляж Иллирия. Общая площадь 41м.кв, жилая 36,5 на 4 этаже в доме с…
€47,000
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CACTUS | Real Estate
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Студия 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
1
1
50 м²
5
Студия общей площадью 50,8 м.кв, 5 этаж с лифтом в новом доме. Готовы организовать онлай…
€56,000
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CACTUS | Real Estate
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Студия 1 спальня с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
1
1
34 м²
2
Студия в районе Шкемби Кавая по стороне моря. До моря 100 метров. Готовы организовать онл…
€34,000
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Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Дуррес, Албания
1
1
40 м²
3/9
Студия в доме Бручи на 3 этаже с лифтом. 32,3 м2 по сертификату (40 м2 общая жилая). …
€44,000
1
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CACTUS | Real Estate
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Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
1
1
44 м²
1
Студия в Големе, по стороне моря в новом доме с терассой. Общая площадь 44,5 м.кв. Готовы…
€58,000
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
1
1
48 м²
2
Студия Plazh iliria - 2 этаж с лифтом, 48 м.кв. Готовы организовать онлайн показ и оформл…
€38,000
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Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Дуррес, Албания
1
1
78 м²
9
Студия с терассой и видом на морем 38,07 m2 (certificate)+ 40 m2 терасса 9этаж с лиф…
€59,000
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Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Arapaj, Албания
1
1
47 м²
2
Номера в Апарт-отеле в центральной зоне района Пляж в новом доме, с ремонтом, мебелью и быто…
€66,000
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Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дуррес, Албания
1
1
36 м²
2
Номера в Апарт-отеле в центральной зоне района Пляж в новом доме, с ремонтом, мебелью и быто…
€50,120
1
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Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Arapaj, Албания
1
1
27 м²
10
Двухъярусная картира Студия с шикарной террасой и видом на море. Новый дом Бруччи, на 10 эта…
€80,000
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Студия 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бытовой техникой
Дуррес, Албания
1
1
28 м²
6
Студия 28 м2 по сертификату. Пляж Дуррес. Дом Кораби, 6 этаж с лифтом, боковой вид на море…
€45,000
1
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Студия 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом
Дуррес, Албания
1
1
27 м²
5
Студия 27 м.кв + общие помещения. 5 этаж в доме без лифта. Новая мебель. Готовы организов…
€31,000
1
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Arapaj, Албания
1
1
44 м²
2
Студия с отдельной спальней в районе Пляж. 2 этаж с лифтом и балконом. Общая площадь 44.9 м.…
€47,000
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с c ремонтом
Дуррес, Албания
1
1
37 м²
6
Студия 37 м2, район Шкемби и Кавая. Сторона моря (200 метров до моря). 6 этаж с лифтом…
€48,000
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Дуррес, Албания
1
1
37 м²
5
Студия в Дурресе, район Пляж Иллирия. 5 этаж с лифтом, 37 м.кв. Готовы организовать онлай…
€39,000
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Студия 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
1
1
32 м²
3
Студия, район Пляж. Первая линия второй дом от моря. 3 этаж без лифта, 32 м2 по сертификату.…
€45,000
1
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Студия 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
1
1
37 м²
4/5
Район Голем, студия с балконом. 4 этаж, без лифта. Общая площадь 37.5, жилая 33м.кв. Гото…
€35,000
1
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Студия 1 комната с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
1
1
25 м²
3
Продается Студия в районе Голем города Дуррес, 23,6 м.кв. Готовы организовать онлайн показ…
€29,000
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Студия 1 комната с мебелью, с парковка, с c ремонтом
Дуррес, Албания
1
1
37 м²
Свяжитесь с нами для получения подробной презентации проекта. Апартаменты в составе эксклюз…
€47,740
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CACTUS | Real Estate
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Студия 1 комната с мебелью, с парковка, с c ремонтом
Arapaj, Албания
1
1
41 м²
2
Свяжитесь с нами для получения подробной презентации проекта. Апартаменты в составе эксклюз…
€51,660
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CACTUS | Real Estate
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Студия 1 спальня с мебелью, с парковка, с c ремонтом
Дуррес, Албания
1
1
42 м²
2
Свяжитесь с нами для получения подробной презентации проекта. Апартаменты в составе эксклюз…
€53,200
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CACTUS | Real Estate
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Студия 1 спальня с мебелью, с парковка, с c ремонтом
Дуррес, Албания
1
1
55 м²
2
Свяжитесь с нами для получения подробной презентации проекта. Апартаменты в составе эксклюз…
€66,010
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CACTUS | Real Estate
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Студия 1 спальня с мебелью, с парковка, с c ремонтом
Дуррес, Албания
1
1
39 м²
2/9
Свяжитесь с нами для получения подробной презентации проекта. Апартаменты в составе эксклюз…
€50,120
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Параметры недвижимости в Дуррес (область), Албания
с видом на море
недорогая
элитная
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