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Пентхаусы в Дурресе (область), Албания

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Дуррес
15
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15 объектов найдено
Пентхаус 1 комната в Дуррес, Албания
Пентхаус 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 9/9
🏡 Для продажи - СПАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕНТУЗ - Бывший политический дистрикт, ДюрреРасположенный в од…
$213,880
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REMIX REAL ESTATE
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Пентхаус 1 комната в Дуррес, Албания
Пентхаус 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 9/9
🏡 Ошеломляющий пентхаус для продажи - бывший полицейский дистриктРасположенный в одном из са…
$213,106
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REMIX REAL ESTATE
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Пентхаус 3 комнаты в Дуррес, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Этаж 7/7
Он организован в две гостиные вместе с кухней, двумя спальнями, двумя ванными комнатами, шка…
$837,850
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Century 21 Eon
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TekceTekce
Пентхаус 3 комнаты в Дуррес, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 10/10
Продается пентхаус/дуплекс с видом на море в Дурресе, с большой террасой и захватывающим вид…
$468,676
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Lux Albania Home
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Пентхаус 3 комнаты в Дуррес, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 6
Вилла расположена в одном из элитных резиденций в заливе Лалзи, предлагая удобство, безопасн…
$236,093
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Future Home Invest
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Пентхаус 1 комната в Дуррес, Албания
Пентхаус 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 6/6
В продаже пентхаус с видом на море в самом центре района Пляж всего в 100 метрах от пляжа. Р…
$319,573
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CACTUS | Real Estate
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Пентхаус 4 комнаты в Дуррес, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
Этаж 8/8
Продаётся квартира 3+1+2 с большой верандой 160 м² в районе Plazh, Дуррес 💶 Цена: по запр…
$582,563
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Century 21 Eon
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Пентхаус 3 комнаты в Дуррес, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 10
Продаётся квартира 2+1 с видом на море в районе Vollga, Дуррес 💰 Цена: 450,000 € 📍 Локац…
$535,582
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Century 21 Eon
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Пентхаус 4 комнаты в Дуррес, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
В продаже большая квартира 3+1 в районе Пляж города Дуррес. Это пентхаус с планировкой идеал…
$224,275
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CACTUS | Real Estate
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Пентхаус в Дуррес, Албания
Пентхаус
Дуррес, Албания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Этаж 6/6
🏡 Пентхаус с видом на море на продажу – Рота-э-Куке, пляж Дуррес 🌊 📍 Прекрасное расположе…
$217,389
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REMIX REAL ESTATE
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Пентхаус 4 комнаты в Дуррес, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 4/4
Откройте для себя мир изысканности с нашими пляжными апартаментами и виллами в Порто Лальци.…
$534,914
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Century 21 Eon
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Пентхаус 3 комнаты в Дуррес, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 2
Пентхаус расположен на пятом этаже нового дома с лифтом. Планировка включает гостиную, ра…
$226,946
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Century 21 Eon
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Пентхаус в Дуррес, Албания
Пентхаус
Дуррес, Албания
Площадь 211 м²
Этаж 9
Квартира на продажу в Плаже, Дуррес с двумя спальнями и двумя ванными комнатами• Площадь нет…
$194,297
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Century 21 Eon
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Пентхаус в Дуррес, Албания
Пентхаус
Дуррес, Албания
Площадь 283 м²
PENTHOUSE FOR SALE NEAR THE SEA AND THE GOVERNMENT BLOCK, DURRES!PENTHOUSE FOR SALE, DURRES …
$341,487
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Century 21 Eon
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Пентхаус 3 комнаты в Дуррес, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 5
Роскошный дуплекс на продажу, первая линия с видом на море, в районе Красного Колеса пляжа, …
$455,316
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Century 21 Eon
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Параметры недвижимости в Дурресе (область), Албания

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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