Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Дуррес (область)
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Дурресе (область), Албания

Дуррес
804
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3/5
Palm Paradise – Your style between the sea and tranquility Discover the newest residential …
$107,455
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Дурресе (область)

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Дурресе (область), Албания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти