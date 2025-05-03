Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Саранда
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Саранде, Албания

Саранда
29
Квартира Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Metoq, Албания
Квартира 5 комнат
Metoq, Албания
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 3/5
Sea Melody, потрясающие апартаменты на продажу в Саранде, Албания. Эти апартаменты площадью …
$227,945
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Saranda Elite's Realty Group
Языки общения
English
Квартира 2 комнаты в Саранда, Албания
Квартира 2 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
НА ПРОДАЖУ КВАРТИРА 2+1 С ВИДОМ НА МОРЕ В КУРОРТЕ "IONIAN BAY", В САРАНДЕ ✅ Цена: 2700 ев…
$231,028
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
Квартира 2 комнаты в Metoq, Албания
Квартира 2 комнаты
Metoq, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 3/6
❤️ Саранда, Албания. 🏠 На продажу: квартира 1+1, 81 м², 💵 125 000 евро, в 50 метрах от моря.…
$141,283
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Саранда, Албания
Квартира 2 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 2
ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА 2+1 С ВИДОМ НА МОРЕ В КУРОРТЕ "IONIAN BAY", В САРАНДЕ ✅ Цена: 2700 евр…
$329,096
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Саранде

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Саранде, Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти