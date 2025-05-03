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Квартиры с садом в Саранде, Албания

Саранда
29
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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Metoq, Албания
Квартира 5 комнат
Metoq, Албания
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 3/5
Sea Melody, потрясающие апартаменты на продажу в Саранде, Албания. Эти апартаменты площадью …
$227,945
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Агентство
Saranda Elite's Realty Group
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Типы недвижимости в Саранде

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Саранде, Албания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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