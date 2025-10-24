Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Bashkia Himare
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Bashkia Himare, Албания

Химара
29
1 объект найдено
Вилла 2 комнаты в Gjilek, Албания
Вилла 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ЗЕЛЕНОМ БЕРЕГУ, ДВОРЕЦ Вилла на Зеленом побережье, Палас, сочетает в с…
$811,194
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Bashkia Himare

виллы

Параметры недвижимости в Bashkia Himare, Албания

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти