Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Bashkia Himare
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Bashkia Himare, Албания

Химара
29
2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Химара, Албания
Вилла 4 комнаты
Химара, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Конечно, вот перевод описания виллы в Green Coast на русский и английский языки: Роскошна…
$2,71 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла 2 комнаты в Gjilek, Албания
Вилла 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ЗЕЛЕНОМ БЕРЕГУ, ДВОРЕЦ Вилла на Зеленом побережье, Палас, сочетает в с…
$811,194
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Bashkia Himare

виллы

Параметры недвижимости в Bashkia Himare, Албания

с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти