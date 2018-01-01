Emlakci.az
Emlakci.az — местная компания, работающая в сфере недвижимости и инвестиций в Азербайджане и Турции.
Emlakci.az — мобильная, современная и клиентоориентированная компания, которая находится в авангарде рынка элитной недвижимости и использует самые инновационные инструменты для достижения целей своих клиентов.
Наши сотрудники имеют особую долю продаж в сегменте квартир и люксов в элитных жилых домах наряду с роскошными квартирами и особняками, расположенными в историческом центре Баку.
Наши специалисты постоянно приобретают высокие стандарты обслуживания, чтобы занимать особое место на рынке коттеджей, таунхаусов и земельных участков не только в Азербайджане, но и в Турции и других элитных регионах. Наша база данных по инвестициям и недвижимости постоянно пополняется проверенной и актуальной информацией.
Emlakci.az — это не просто компания, занимающаяся недвижимостью и инвестициями. Мы обеспечиваем предпродажную подготовку недвижимости, успешные консультационные услуги владельцам недвижимости и частным инвесторам. Работая с эксклюзивными объектами, мы берем на себя все возрастающие обязательства и постоянно оправдываем оказанное нам доверие.
В сфере недвижимости
· Покупая и продавая
· Арендовать
· Оценка
· Ремонт-Строительство