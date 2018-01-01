  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Emlakci.az

Emlakci.az

Азербайджан, Baku. Elesker Elekberov
Поделиться с помощью:
QR
Emlakci.az
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2012
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.emlakci.az
Описание

Emlakci.az — местная компания, работающая в сфере недвижимости и инвестиций в Азербайджане и Турции.
Emlakci.az — мобильная, современная и клиентоориентированная компания, которая находится в авангарде рынка элитной недвижимости и использует самые инновационные инструменты для достижения целей своих клиентов.
Наши сотрудники имеют особую долю продаж в сегменте квартир и люксов в элитных жилых домах наряду с роскошными квартирами и особняками, расположенными в историческом центре Баку.
Наши специалисты постоянно приобретают высокие стандарты обслуживания, чтобы занимать особое место на рынке коттеджей, таунхаусов и земельных участков не только в Азербайджане, но и в Турции и других элитных регионах. Наша база данных по инвестициям и недвижимости постоянно пополняется проверенной и актуальной информацией.
Emlakci.az — это не просто компания, занимающаяся недвижимостью и инвестициями. Мы обеспечиваем предпродажную подготовку недвижимости, успешные консультационные услуги владельцам недвижимости и частным инвесторам. Работая с эксклюзивными объектами, мы берем на себя все возрастающие обязательства и постоянно оправдываем оказанное нам доверие.

Услуги

В сфере недвижимости

· Покупая и продавая

· Арендовать

· Оценка

· Ремонт-Строительство

Наши агенты в Азербайджан
Jeyhun Tagiyev
Jeyhun Tagiyev
Агентства рядом
OOO "AA LEGAL"
Агентство недвижимости "AA LEGAL" оказывает услуги на рынке недвижимости во всех сегментах городской, загородной, а также элитной и коммерческой недвижимости, как в Азербайджане, так и за рубежом. Агентство готово помочь Вам купить, продать и оформить права собственности с выгодой и комфортом для Вас. Наши сотрудники проконсультируют Вас как правильно купить квартиру - коммерческую или загородную, помогут разобраться в сложных, трудноразрешимых ситуациях. В нашей компании работают высококвалифицированные юристы, которые окажут Вам помощь в анализе правоустанавливающих и иных документов, необходимых для покупки и продажи недвижимости, а также решить сопутствующие юридические вопросы в области жилищного, семейного и наследственного права. НАША ЦЕЛЬ: Наша цель — это забота о наших клиентах, чтобы каждый обратившийся к нам, стал нашим постоянным клиентом и смог порекомендовать нас своим партнерам и друзьям. Наша компания стремится максимально полно выполнить запрос каждого клиента, руководствуясь многолетним опытом и профессиональными знаниями рынка элитной недвижимости.
villa.az

Наша Цель – обеспечение встречи за минимальный короткий срок лиц, реально предлагающих недвижимость и реально покупающих недвижимость. Поможем получить вид на жительство путем покупки недвижимости в Азербайджане, Турции и Эмиратах.  Регионы работы: Баку Основной регион Алания Кахетинский Стамбул Дубай Абу-Даби Анталья Тбилиси Батуми

Realting.com
Перейти