Emlakci.az

Агентство недвижимости "AA LEGAL" оказывает услуги на рынке недвижимости во всех сегментах городской, загородной, а также элитной и коммерческой недвижимости, как в Азербайджане, так и за рубежом. Агентство готово помочь Вам купить, продать и оформить права собственности с выгодой и комфортом для Вас. Наши сотрудники проконсультируют Вас как правильно купить квартиру - коммерческую или загородную, помогут разобраться в сложных, трудноразрешимых ситуациях. В нашей компании работают высококвалифицированные юристы, которые окажут Вам помощь в анализе правоустанавливающих и иных документов, необходимых для покупки и продажи недвижимости, а также решить сопутствующие юридические вопросы в области жилищного, семейного и наследственного права. НАША ЦЕЛЬ: Наша цель — это забота о наших клиентах, чтобы каждый обратившийся к нам, стал нашим постоянным клиентом и смог порекомендовать нас своим партнерам и друзьям. Наша компания стремится максимально полно выполнить запрос каждого клиента, руководствуясь многолетним опытом и профессиональными знаниями рынка элитной недвижимости.