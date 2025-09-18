  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. villa.az

villa.az

Азербайджан, Баку
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2009
На платформе
На платформе
3 года 4 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
villa.az/
Мы в соцсетях
Об агентстве

Наша Цель – обеспечение встречи за минимальный короткий срок лиц, реально предлагающих недвижимость и реально покупающих недвижимость. Поможем получить вид на жительство путем покупки недвижимости в Азербайджане, Турции и Эмиратах.
 Регионы работы:
Баку Основной регион
Алания
Кахетинский
Стамбул
Дубай
Абу-Даби
Анталья
Тбилиси
Батуми

Услуги

Специализации:
Продажа
Дома и участки купля-продажа
Квартиры и комнаты купля-продажа
Коммерческая купля-продажа
Аренда
Дома аренда
Коммерческая аренда
Услуги
Девелопмент
Инвестиции в недвижимость
Консалтинг на рынке недвижимости
Консультации
Строительство
Юридическое сопровождение сделок

Наши агенты в Азербайджане
Ruslan Shirinov
Ruslan Shirinov
Агентства рядом
OOO "AA LEGAL"
Азербайджан, Баку
Агентство недвижимости "AA LEGAL" оказывает услуги на рынке недвижимости во всех сегментах городской, загородной, а также элитной и коммерческой недвижимости, как в Азербайджане, так и за рубежом. Агентство готово помочь Вам купить, продать и оформить права собственности с выгодой и комфорто…
Оставить заявку
PRO Silver
Relf Əmlak
Азербайджан, Баку
Год основания компании 2012
Relf Əmlak — местная компания, работающая в сфере недвижимости и инвестиций в Азербайджане и Турции. Relf Əmlak — мобильная, современная и клиентоориентированная компания, которая находится в авангарде рынка элитной недвижимости и использует самые инновационные инструменты для достижения це…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти