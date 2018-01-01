  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Cleox Inversiones

Cleox Inversiones

Испания, URBANIZACION ALOHA GARDENS, BLOCK. 11, OFF.8 29660 MARBELLA, MALAGA, SPAIN
;
Cleox Inversiones
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2002
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Español
Веб-сайт
Веб-сайт
www.cleoxinversiones.com
Мы в соцсетях
Описание

Cleox Inversiones- опытное агентство по недвижимости в Марбелье, Коста-дель-Соль. Мы открыты с 2004 года, но оба партнера (Энрике Домингес и Карен Елин), работают в секторе недвижимости уже много лет. В настоящее время мы являемся представителями EREN (European Real Estate Network) на Коста-дель-Соль, сети европейских агентств недвижимости, работающих на рынке элитной недвижимости.

В Cleox Inversiones мы каждый день стремимся иметь лучший продукт недвижимости для всех, кто хочет инвестировать в Коста-дель-Соль. В Михас, Марбеле, Бенахависе, Эстепоне и Сотогранде, недалеко от моря или в горах.

У нас есть более 20.000 объектов недвижимости, выбранных, чтобы воплотить в жизнь все ваши мечты: недвижимость на первой линии пляжа, уникальная недвижимость, виллы на гольф полях, особняки в Ла Загалете, новые застройки, участки и проекты для роскошных вилл.

Наша команда будет сопровождать вас с самого начала, чтобы вы могли найти дом своей мечты и сделать ваши инвестиции безопасными и надежными.

Услуги

Покупка и продажа недвижимости

Эксклюзивная продажа недвижимости

Продажа участков и проектов. Строительство и маркетинг. Управление проектом.

Реформы и оформление домов

Консультации по получению ипотечных кредитов.

Наши агенты в Испании
Karen Yelin
Karen Yelin
81 объект
Агентства рядом
Bennecke
1 493 объекта
Компания Bennecke была основана в 1988 году. Наш главный офис находится в Пунта-Приме на побережье Коста-Бланка, между городом Торревьеха и популярным туристическим районом Оруэла-Коста. Недвижимость Испании представлена огромным разнообразием объектов, выполненных в различных архитектурных стилях и лежащих в широком диапазоне цен. Испанские дома, квартиры и виллы на протяжении многих лет пользуются устойчивым спросом среди иностранных покупателей. Испания - одна из самых популярных европейских стран с точки зрения вложения капитала в недвижимость. Агентство Bennecke поможет найти и купить испанскую недвижимость, соответствующую Вашим предпочтениям и запросам. В нашем каталоге представлен широкий выбор первичного и вторичного жилья различных типов, размеров и уровней комфортабельности. Мы оказываем также содействие в продаже недвижимости в Испании и сдаче в аренду объектов, находящихся в собственности клиента.
Группа IPG
276 объектов

Агентство недвижимости с более чем 15 летним опытом работы на Коста дель Соль, Испания, Эстепона и Тарифа. Многолетний эксклюзивный представитель застройщика Lima Solar, который строит новые апартаменты в Испании с видом на море и океан.

 

Llc Expert
5 объектов

Посреднические операции на рынке жилой и коммерческой недвижимости Испании (Коста дель Соль) и России (Москва)

VALENCIA RUSA
250 объектов

Valencia Rusa — специализированное русскоязычное агентство недвижимости, основанное в Валенсии, Испания. Сотрудники компании официально аккредитованы для риэлторской деятельности на территории Испании, а также агентство аккредитовано Генеральным консульством Испании в Москве. Профессионализм, ответственность, индивидуальный и комплексный подход к каждому клиенту — открывайте Валенсию вместе с Valencia Rusa!

Alicante Realestate
511 объектов

Мы предлагаем большой выбор объектов недвижимости, расположенной как на юге, так и на севере провинции Аликанте, от недорогих студий и квартир до роскошных вилл с панорамным видом на море. Наша компания также является застройщиком, поэтому в нашей базе предoставлены не только вторичные объекты, а также много новостроек.

Наша команда состоит из опытных риэлторов, которые уже много лет работают в Испании в сфере недвижимости и очень хорошо знакомы с местными законами и правилами. Все предлагаемые нами объекты проходят обязательную проверку на отсутствие долгов и различных обременений.

Realting.com
Перейти