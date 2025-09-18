  1. Realting.com
NOAH & PARTNERS REAL ESTATE

Испания, La Mata
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
1992
На платформе
5 лет 10 месяцев
Языки общения
Русский, Español
Веб-сайт
noah.es/
Об агентстве

Noah & Partners Real Estate — агентство недвижимости, специализирующееся на том, чтобы помогать нашим клиентам покупать и продавать свои дома. Наш главный офис расположен рядом с пляжем Ла Мата (Торревьеха), поэтому мы являемся специалистами по прибрежной недвижимости. Кроме того, наша близость к сельской местности позволяет нам предлагать всевозможные дома и виллы в районе Вега-Баха и по всей провинции Аликанте.

У нас есть большой каталог недвижимости всех типов, таких как квартиры, таунхаусы, шале, виллы, студии и т. д., поэтому мы можем предложить вам широкий спектр возможностей.

Если вы можете представить дом своей мечты, мы поможем его найти.

Дома
Смотреть все 8 объектов
Вилла в Benijofar, Испания
Вилла
Benijofar
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Расположен в деревне Вениджофар (юг Аликанте). НОВЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ВИЛЛЫ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН! 1…
$441,822
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 297 м²
Роскошная вилла модели "Вероника" расположена в Дехеса-де-Кампоамор, одном из самых красивых…
$915,488
Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 500 м²
Отличная возможность! Цена снижена на 20%! Роскошная вилла в средиземноморском деревенском с…
$1,59 млн
Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 500 м²
Впечатляющая 3-этажная вилла, расположенная в высокобюджетной урбанизации в уникальном анкла…
$5,17 млн
Земельные участки
Смотреть все 5 объектов
Участок земли в Dehesa de Campoamor, Испания
Участок земли
Dehesa de Campoamor
Городская земля в Дехеса-де-Кампоамор, в 600 метрах от пляжа и окружена природой, идеальное …
$399,934
Участок земли в Dehesa de Campoamor, Испания
Участок земли
Dehesa de Campoamor
Городская земля в Дехеса-де-Кампоамор, в 600 метрах от пляжа и окружена природой, идеальное …
$399,934
Участок земли в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Участок земли
Urbanizacion Dona Pepa
Отличный участок 500m2 расположен в районе Рожалес. Возможность строительства 250м2 для стро…
$139,977
Участок земли в Бенидорм, Испания
Участок земли
Бенидорм
Превосходная городская солнечная конструкция 2.190m2 для строительства одноместных домов и д…
$739,877
Наши агенты в Испании
Mikhail Popov
Mikhail Popov
15 объектов
