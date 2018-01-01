Phuket Mix
142/179 Moo7, Vichitsongkram Road, Kathu, Phuket 83120
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2011
Языки общения
English, Русский
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ОписаниеМы Phuket Rent Mix – 11 лет мы подбираем для своих клиентов наиболее выгодные предложения, полностью соответствующие их ожиданиям и пожеланиям. За эти годы несколько десятков семей с нашей помощью приобрели на Пхукете дом своей мечты.
УслугиСервис PhuketMix обеспечивает максимально выгодные условия сотрудничества: Большой выбор недвижимости. Мы предлагаем более тысячи объектов – от небольших уютных квартир до шикарных вилл, расположенных на берегу Андаманского моря. Юридическое сопровождение сделки. Наши опытные юристы будут рядом с вами на протяжении всей процедуры. Они помогут вам правильно составить необходимые документы в соответствии с требованиями таиландского законодательства и быстро пройти все инстанции, где регистрируется собственность на недвижимость. Управление недвижимостью. Если вы не планируете постоянно жить в Таиланде, мы готовы взять на себя управление вашей недвижимостью. Мы обеспечим вам постоянный пассивный доход до 15 % годовых, а также полностью избавим от хлопот по обустройству и поддержанию порядка в квартире или доме.
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