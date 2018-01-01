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Phuket Mix

142/179 Moo7, Vichitsongkram Road, Kathu, Phuket 83120
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Phuket Mix
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2011
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
phuketrentmix.com
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Описание
Мы Phuket Rent Mix – 11 лет мы подбираем для своих клиентов наиболее выгодные предложения, полностью соответствующие их ожиданиям и пожеланиям. За эти годы несколько десятков семей с нашей помощью приобрели на Пхукете дом своей мечты.
Услуги
Сервис PhuketMix обеспечивает максимально выгодные условия сотрудничества: Большой выбор недвижимости. Мы предлагаем более тысячи объектов – от небольших уютных квартир до шикарных вилл, расположенных на берегу Андаманского моря. Юридическое сопровождение сделки. Наши опытные юристы будут рядом с вами на протяжении всей процедуры. Они помогут вам правильно составить необходимые документы в соответствии с требованиями таиландского законодательства и быстро пройти все инстанции, где регистрируется собственность на недвижимость. Управление недвижимостью. Если вы не планируете постоянно жить в Таиланде, мы готовы взять на себя управление вашей недвижимостью. Мы обеспечим вам постоянный пассивный доход до 15 % годовых, а также полностью избавим от хлопот по обустройству и поддержанию порядка в квартире или доме.
Квартиры
Смотреть все 28 объектов
Квартира 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 6
Ocean Pearl Layan - это комплекс кондоминиумов с гостиничной лицензией в 850 метрах от пляжа…
€ 90,704
Квартира 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни
Пхукет
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
Двуспальная квартира в пешей доступности к набережной и пляжу Най Харн. К вашим услугам б…
€ 109,972
Квартира 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 7
Вашему вниманию представлены квартиры в кондоминиуме VIP KATA 2 фаза строительства. После у…
€ 94,885
Квартира 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 5
Sunshine Beach – это жилой и инвестиционный комплекс, который находится в 50 метрах от пляжа…
€ 100,338
Дома
Смотреть все 26 объектов
Дом 5 спален в Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален
Пхукет
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Ocean's Edge - это вилла в тайско-балийском стиле с 5 спальнями и 5 ванными комнатами на бер…
€ 2,390,297
Дом 4 спальни в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Вилла Cool Water расположена на склоне холма с видом на Анданское море, и район Камала на з…
€ 414,167
Дом 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Комплекс Zenithy Pool Villas состоит из 29 вилл. Все виллы окружены садом, и с видами на го…
€ 383,447
Дом 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Kata Charme Villas это комплекс который состоит из 10 вилл с видами на Андаманское море райо…
€ 547,769
Наши агенты в Таиланде
Андрей Мандзяк
Андрей Мандзяк
54 объекта
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22 объекта

EIE.ASIA - Экспертное агентство недвижимости на Пхукете.

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THAI RESIDENTIAL
795 объектов

Thai Residential преследует особую цель: найти для наших клиентов идеальную недвижимость в Таиланде, оставаясь в честных и порядочных отношениях со всеми сторонами. Наша солидная многоязычная команда работает вместе с 2007 года, предоставляя профессиональные консультации людям во всем мире, стремящимся получать прибыль в Таиланде, имеющим один из самых оживленных секторов недвижимости в Азии. Наши эксперты по недвижимости предоставляют всю необходимую потенциальным покупателям информацию для принятия правильного решения.

Green Door Enterprises
21 объект

Русское агентство недвижимости “Green Door Enterprises Co., Ltd” было основано в 2003 году в Паттайе, Таиланд. Мы осуществляем оформление и сопровождение всех сделок с недвижимостью в Паттайе. У нас вы сможете приобрести любой тип недвижимости - от недорогих студий до роскошных квартир в элитных кондоминиумах с абсолютным видом на море, а также дома, земельные участки, отели.

Компания ”Green Door Enterprises Co., Ltd” предлагает полный пакет из консультационных, посреднических и юридических услуг при покупке, продаже и сдаче в аренду объектов недвижимости.

Почему выбирают нас?

на рынке с 2003 г большая база данных знание рынка широкий спектр услуг любой тип недвижимости профессиональные русские сотрудники высокий сервис
Phuket Buy House
1 179 объектов

PhuketBuyHouse – агентство номер один по поиску и подбору жилья в Таиланде. Уже более семи лет мы успешно функционируем на рынке недвижимости Пхукета. За это время мы успели организовать роскошный отдых для сотен туристов со всего мира, многим из них мы помогли обрести дом своей мечты на райском острове. Мы поможем с любым вопросом относительно недвижимости и отдыха на Пхукете.

Phuketbuyhouse.com - это ведущий сайт о жилой и коммерческой недвижимости на острове Пхукет. Любой желающий приобрести дом, виллу, квартиру в кондоминиуме, коммерческое помещение, земельный участок или даже отель, с легкостью найдет у нас предложение, удовлетворяющее всем требованиям! Наш сайт содержит предложения во всех районах острова от собственников, и лучших строительных компаний.

InDreams
903 объекта

InDreams Phuket Агентство недвижимости - на Пхукете с 2010 года - офис в Лагуне - продажа недвижимости: 1000+ объектов вторичного рынка + контракты со всеми девелоперами острова - аренда недвижимости: 2000+ объектов от собственников в базе, лучшие цены - партнёрство с агентствами, собственниками, фрилансерами на очень выгодных условиях

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