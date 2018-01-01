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Kinaci Property

Турция, Alanya Mahmutlar Yangılı cad 11, 07450 Alanya/Antalya, Turkey (Турция)
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Kinaci Property
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
kinaciproperty.com
Описание

Kınaci Group Constructıon

Мы группа компаний с опытом работы в строительном сегменте и риэлторской деятельности — 30 лет.

До 2021 года было построено и успешно реализовано многочисленное количество объектов недвижимости.

Kınaci Group  имеет партнерские отношения с ведущими турецкими строительными компаниями, в реализации их проектов и совместном строительстве .

Главной задачей нашей компании является постоянное улучшение качества предлагаемых услуг. Мы сами возводим наши объекты, прекрасно разбираемся в строительстве и в строительных материалах, поэтому смело предлагаем объекты, гарантируя их качество.

Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, мы стали одной из лучших строительных компаний и агентств недвижимости на Анталийском побережье.

Наши объекты:

  • Happy Life Homes;
  • Suite Residence;
  • Marmara Residence;
  • Orange Garden Residence;
  • Dolce Vita Residence;
  • Casa Bianca Residence, и еще много других красивых элитных проектов было построено нашей компанией.
Услуги

Кроме собственно строительного и риэлторского и  бизнеса, Kınaci Group  предоставляет возможности для краткосрочного инвестирования, оказывает консалтинговые услуги, послепродажный сервис (контроль и управление недвижимостью, получение ВНЖ, помощь с открытием своего бизнеса и офисов).

Наши агенты в Турции
Марина Хамутова
Марина Хамутова
67 объектов
Агентства рядом
Comfort Homes Turkey
12 объектов

Агентство недвижимости в Алании Comfort Homes Turkey официально зарегистрировано на территории Турецкой Республики, но филиалы и партнеры есть во многих странах мира. Мы продаем недвижимость в Алании и многих других городах Турции. Наша команда, молодых и амбициозных людей, далека от стандартных правил работы. У нас вы можете не только приобрести, продать или арендовать недвижимость в Турции. Мы предоставляем обширный спектр услуг: НАШ ДЕВИЗ: СЧАСТЛИВЫЙ КЛИЕНТ ЗАКОН ДЛЯ РИЭЛТОРА!

Partners Global
48 объектов

Наша компания начала свою деятельность с международных продаж и маркетинговых операций с ассортиментом бренда Folkart. Впоследствии наша миссия изменилась и мы начали изучать потребности профессионального рынка в Стамбуле и других городах Турции. Partners Global Property расширила свою деятельность, включив в портфолио известные и роскошные проекты в таких городах, как Стамбул, Измир и Бодрум. Приоритет нашей компании — инвестирование капитала в Турцию и предоставление квалифицированного ассортимента в сегменте ультра-люкс. Мы также уделяем первостепенное внимание таким услугам, как консультации по инвестициям и недвижимости, а также консультации по инвестициям и гражданству.

Ramzy Real Estate

Кто мы?

Наша история успеха в Турции началась с первого года работы в 2014 и продолжается по сей день. Благодаря нашему опыту, накопленному за эти годы, и нашей осведомленности о рынке недвижимости, Ramzy смогла стать лучшей ведущей компанией в области инвестиций в недвижимость в Турции. Благодаря опыту нашей команды в сфере недвижимости в Стамбуле, благодаря нашим знаниям, накопленным за многие годы, и благодаря нашей страсти к продолжению тяжелой работы, мы смогли обогатить нашу компанию сотнями возможностей в сфере недвижимости, и мы были агентами лучших проектов в сфере недвижимости в Турции, и с помощью простого резюме мы упорно работали над тем, чтобы получить ваше доверие.

Наше видение:

Мы рассматриваем Турцию в целом и Стамбул в частности как идеальный центр для ваших инвестиций, а также как кратчайший путь для знакомства с высококлассным образом жизни в Европе. Мы верим в принцип кооперации работаем с командами профессионалов, каждая из которых специализируется на определенном этапе, так что наши сотрудники обладают необходимой компетентностью и полной готовностью к реализации целей и видения "Ramzy Real Estate".

Наша цель:

Нам удалось обеспечить сотни возможностей в сфере недвижимости, и мы смогли создать широкую базу клиентов, которые удовлетворены нашими услугами и консультациями. И мы по-прежнему намерены продолжать в том же духе, не замедляя прогресс в этой области, ставя успех и следование стандартам честности и творчества в качестве цели.

Наши ценности

Сотрудники компании Ramzy Real Estate принимают ряд ценностей, которые отличают ее от других, мы стремимся придерживаться открытости на всех этапах сделки, мы работаем в командном духе, мы поддерживаем этические ценности Мы делаем все возможное, чтобы найти недвижимость, соответствующую вашим желаниям, будь то жилье, инвестиции или получение турецкого гражданства.

ALAIYE HOME CONSTRUCTION
3 объекта

Alaıye Home &Yilmaz Turhan Insaat- была основана в 1987 году и является одной из лучших и надежных Строительных компаний на Аланийском побережье. На протяжении 20 лет компания специализируется на строительстве и реализации жилых домов и комплексов «под ключ» по всей Алании. Наши комплексы отличаются классическим архитектурным дизайном, высоким качеством строительства и уникальным месторасположением. Все наши резиденции имеют собственную частную территорию, плавательные бассейны, тренажерные залы, СПА зоны, паркинги и обслуживаются Управляющей компанией, которой так же являемся мы сами.

Buy Properties in Turkey
2 объекта

Buy Properties in Turkey - известная компания в Турции с опытом работы более 8 лет на рынке недвижимости, которая оказывает услуги во всех сегментах рынка недвижимости и сотрудничает с крупным застройщиком - Toprak Construction -  строительной компанией, которая начала свой бизнес в 1988 году. Благодаря многолетнему опыту работы в строительной отрасли в разных  регионах Турции, компания быстро завоевала отличную репутацию и сейчас является одним из самых крупных и хорошо известных застройщиков. Наша компания имеет обширную базу данных объектов недвижимости, охватывающую Средиземноморское побережье Турции. Для покупателей мы предложим надежные и выгодные варианты.

Наша цель – максимальное удовлетворение ожиданий клиентов результатами взаимного сотрудничества.

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