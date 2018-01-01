IREA PROPERTY LTD
Албания, Blv Ismail Qemali, Stadiumi Flamurtari
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2008
Языки общения
English, Русский, Italiano
Веб-сайт
Описание
Агентство недвижимости Irea Property находится в городе Влёра Албанской Ривьеры.
Последние 14 лет компания работает с сотнями клиентов и представляет недвижимость Албании на международном рынке.
Irea Property предоставляет услуги инвесторам по покупке, продаже, аренде и управлению недвижимостью в Албанской Ривьере.
Наша главная цель – максимизировать доход по инвестициям (ROI) за счет вложения капитала в недвижимость районов, где наблюдается рост и ожидается долгосрочное развитие экономики.
Услуги
Услуги:
Недвижимость
Продажа
Аренда
Управление
Аренда жилья для отдыха
Разрешение на проживание
Страхование
Квартиры
Наши агенты в Албании
Агентства рядом