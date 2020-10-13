Описание

ExpertAgent – Ваш надежный партнер в выборе недвижимости для отдыха, жизни и инвестиций преимущественно в Испании, Франции, на острове Кипр и в Мексике. Наши услуги для Вас с комиссией 0%! Мы создали уникальный сервис для наших клиентов: 1. Гарантия цены - у нас прямые дилерские договора с Застройщиками, что исключает любую спекуляцию и гарантирует Вам самую низкую цену. 2. Сделка без головной боли – вам нужно только получить документы и ключи, остальное мы сделаем за вас. 3. Покупка квартиры за 1 день - мы подготовим документацию к сделке и проведем ее за один день. 4. Покупка онлайн без вашего визита! - вам нет необходимости приезжать, мы все согласуем и оформим онлайн! Мы гарантируем возврат денег в течение 2х месяцев, если вам не понравится объект недвижимости. Сервис интересен для инвесторов! 5. Клуб покупателей - клиентская поддержка в течение 1го года после покупки. Юридическая, налоговая поддержка, решение вопросов с Застройщиком. 6. Детский сервис - оказание помощи в подборе учебного заведение и подготовке необходимых документов для оформления ребенка. При покупке недвижимости - бесплатно. 7. ВНЖ в подарок! - при покупке недвижимости наши адвокаты оформят ВНЖ, «Золотую Визу». 8. Медицинский сервис - у нас прямые контракты с ведущими страховыми компаниями, оформим полис удаленно и сэкономим деньги. 9. Помощь в продаже объектов недвижимости в Москве и в Санкт-Петербурге с целью покупки недвижимости за рубежом. 10. Тест-драйв квартиры – прежде чем покупать, протестируй и поживи бесплатно! Акция действует в ряде новостроек. 11. Деликатный сервис и конфиденциальность. Гарантия сохранения личных данных. 12. Помощь в покупке мебели от известных итальянских фабрик со скидкой до 30%.