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ExpertAgent

Россия, Испания, Кипр, Франция, Мексика
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ExpertAgent
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Español, Français
Веб-сайт
Веб-сайт
www.expertagent.ru
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Описание
ExpertAgent – Ваш надежный партнер в выборе недвижимости для отдыха, жизни и инвестиций преимущественно в Испании, Франции, на острове Кипр и в Мексике. Наши услуги для Вас с комиссией 0%! Мы создали уникальный сервис для наших клиентов: 1. Гарантия цены - у нас прямые дилерские договора с Застройщиками, что исключает любую спекуляцию и гарантирует Вам самую низкую цену. 2. Сделка без головной боли – вам нужно только получить документы и ключи, остальное мы сделаем за вас. 3. Покупка квартиры за 1 день - мы подготовим документацию к сделке и проведем ее за один день. 4. Покупка онлайн без вашего визита! - вам нет необходимости приезжать, мы все согласуем и оформим онлайн! Мы гарантируем возврат денег в течение 2х месяцев, если вам не понравится объект недвижимости. Сервис интересен для инвесторов! 5. Клуб покупателей - клиентская поддержка в течение 1го года после покупки. Юридическая, налоговая поддержка, решение вопросов с Застройщиком. 6. Детский сервис - оказание помощи в подборе учебного заведение и подготовке необходимых документов для оформления ребенка. При покупке недвижимости - бесплатно. 7. ВНЖ в подарок! - при покупке недвижимости наши адвокаты оформят ВНЖ, «Золотую Визу». 8. Медицинский сервис - у нас прямые контракты с ведущими страховыми компаниями, оформим полис удаленно и сэкономим деньги. 9. Помощь в продаже объектов недвижимости в Москве и в Санкт-Петербурге с целью покупки недвижимости за рубежом. 10. Тест-драйв квартиры – прежде чем покупать, протестируй и поживи бесплатно! Акция действует в ряде новостроек. 11. Деликатный сервис и конфиденциальность. Гарантия сохранения личных данных. 12. Помощь в покупке мебели от известных итальянских фабрик со скидкой до 30%.
Квартиры
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Квартира 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции
Бенидорм
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 5/28
ВНИМАНИЕ! Возможно посетить в режиме онлайн интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно…
€ 330,000
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 381 м²
Этаж 28/28
ВНИМАНИЕ! Возможно посетить в режиме онлайн интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно…
€ 854,000
Квартира 2 спальни с Покупка недвижимости в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни с Покупка недвижимости
Эльче
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Новый, современный малоэтажный жилой комплекс с апартаментами, расположенный в районе Уэрто-…
€ 145,000
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Наша Миссия – лидерство по качеству услуг и сервиса, поэтому основными принципами работы ГК «АВЕНТИН» являются высокое качество и индивидуальный подход к каждому клиенту. Сформировавшаяся команда профессионалов помогает как гражданам, так и юридическим лицам реализовывать самые смелые проекты и решать вопросы любой сложности.  Многолетний опыт, высокая компетентность и профессионализм специалистов – это залог успешного решения вопросов наших клиентов. 

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